Ümraniye'deki okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'deki okul kantinlerinde 'şırınga çikolata' denetimi yapıldı - Son Dakika

Ümraniye'deki okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı

6 saat önce

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı.

Ümraniye Belediyesi Zabıta ve Ruhsat Denetim müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçedeki okulların kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı.

Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun "şırıngalı çikolata"dan hayatını kaybetmesi üzerine, Ümraniye Belediyesi ekipleri okul kantinlerini denetledi.

Ekipler uygulamada gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol edip, ruhsat denetimi yaptı. Denetimde, "şırıngalı çikolata"ya rastlanılmazken, satılan ürünler arasında son kullanım tarihi geçmiş ürünlere de rastlanılmadı.

Denetimlere ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ümraniye Belediyesi Zabıta Memuru Gülali Sürgün, "Elimizde örnek olarak bir adet 'şırınga çikolata' var. Çocuklar bilmediği için kapağını yutuyorlar. Bundan dolayı iki çocuk zarar gördü. Bu nedenle okul kantinlerini denetliyoruz. Bulduğumuz zaman yasal işlem yaparak, gerekli mercilere bildireceğiz. Okullar civarındaki büfe ve bakkallarda da denetimlerimiz sürecek." diye konuştu.

Öte yandan denetimler sırasında okulda bulunan öğrenci velileri de uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek, sağlıksız ürünlerin kantinlerde satışının yasaklanmasını istedi.

Ümraniye'deki okul kantinlerinde şırınga çikolata denetimi yapıldı

Diyarbakır, Ümraniye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Okul yakınındaki bakkalda satılan "şırınga çikolatalar" toplatıldı
Yardımsever Mesut'tan bir örnek davranış daha! Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı

Son Dakika Haberleri
23:13 Sudan Halk Kongresi Partisi: "Liderlerimiz engizisyon mahkemelerine benzer şekilde tutuklanıyor" - Son Dakika
23:12 (Ek Bilgilerle)Ünlülerin kuaföründe müşteri yanlışlıkla başka müşteriyi vurdu - Son Dakika
23:12 Muğla'ya mevsimin ilk karı - Son Dakika
23:11 (Ek Bilgilerle)ÜNLÜLERİN KUAFÖRÜNDE MÜŞTERİ YANLIŞLIKLA BAŞKA MÜŞTERİYİ VURDU - Son Dakika
23:10 PKK'dan kurtarılan Cafer'den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:19:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'deki okul kantinlerinde "şırınga çikolata" denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]