Üye Girişi
ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika

ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ

02.12.2021 12:01

? ÜMRANİYE'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil (28) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

? ÜMRANİYE'de geçen ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil (28) hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bilirkişi raporunda maktul Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.?nin kusursuz olduğu, şüpheli Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği belirtildi. Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede şüpheli Rıza Öndil'in park halindeki aracının kapısını açtığı, scooter kullanan İlknur Akkaya'nın da şüphelinin aracının aniden açılan kapısına çarparak dengesini kaybettiği ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybettiği anlatıldı. İddianamede İETT şoförü Mehmet Y. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği belirtilirken, şüpheli Rıza Öndil'in alınan savunmasında suçlamaları kabul etmediği hatırlatıldı.

ŞÜPHELİ RIZA ÖNDİL'İN İSE BİRİNCİ DERECE KUSURLU OLDUĞU BELİRTİLDİ

Kazaya ilişkin gelen bilirkişi raporunda olayda hayatını kaybeden İlknur Akkaya ve İETT şoförü Mehmet Y.?nin kusursuz olduğu bildirilirken, şüpheli Rıza Öndil'in ise birinci derece kusurlu olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Şüpheli Öndil'in olay tarihi olan 26 Ekim 2021'de park halindeki aracının kapısını kontrolsüz biçimde açması nedeniyle aracın kapısına çarpan maktulün dengesini kaybederek oradan geçen ikinci bir aracın altına sürüklenerek vefat ettiği belirtilen olayda, şüpheli Öndil'in Taksirle öldürme suçuna işlediği ifade edildi.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede şüpheli Rıza Öndil'in Taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Tutuklu şüpheli Öndil, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ
ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ
ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ
ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ

Ekim, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! 12:10 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti! Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! 12:05 Profesör Taşova'dan Omicron varyantı ile ilgili konuştu: Hızla yayılacak ve aşısızları daha çok etkileyecek! İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı 12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos 12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek 11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı 11:19 Anne at telef olan yavrusunun başından ayrılmadı! Kazaya şahit olan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı
Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! 10:22 Arabada kadına yönelik şiddeti herkes sessizce izledi! Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü 09:38 Cem Davran, 22 yıl sonra açıkladı! İşte Sevda Demirel ve Hande Ataizi olayının gerçek yüzü

Son Dakika Haberleri
12:11 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
12:09 Kupada tarihi maç! Golcü futbolcu iki kez kaleye geçti!
12:06 Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?
12:04 Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!
12:03 İntihar eden gencin görüntüsü infial yarattı
12:02 "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?
12:00 Son dakika! Fenerbahçe transfer bombasını patlattı: Alfredo Morelos
11:56 Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?
11:55 Bakan Muş'tan ihracat verileri: Rekor kırdık!
11:51 Merkez Bankası: Mevcut para politikası 2022'nin ilk yarısında etkisini gösterecek
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
12:12
Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz? Kış geldi! Siz hala çayınızı limonsuz mu içiyorsunuz?         
12:06
Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi! Amcasını ve iki kuzenini öldürdü! "Kızkardeşimi istismar ettiler" dedi!         
12:04
"İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu? "İntihar etti" dediği Elif'in parmak izi bıçakta yok! Elif Sinan'a ne oldu?         
12:03
Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi? Gustavo, Fenerbahçe'den gönderilmesi gündemde olan Pereria'yı kurtarabilecek mi?         
11:56
Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası Fenerbahçe'nin Francesco Farioli ile anlaştığı iddiası         
11:50
Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum Lütfi Elvan'ın istifasının ardından İslam Memiş'ten ses getirecek iddia: Ben asıl bombayı bekliyorum         
10:39
Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki! Emre Mor'dan Fenerbahçe'nin müstakbel hocasına garip tepki!         
10:19
MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi MasterChef Türkiye'de Dilara ve Safanur birbirine girdi         
08:56
Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanmasına ilk yorumlar         
08:52
Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor Manisa'da ormanlıkta görüntülenen esrarengiz yaratık, "Dünyayı yöneten ırk" olarak biliniyor         
18:55
Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız Son Dakika! Rusya'ya ABD'den Ukrayna tehdidi: Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız         
18:15
Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak Türk-İş: Anketlerin aşağısında olmayacak         
17:42
Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim! Son Dakika: Benzine 58 kuruş indirim!         
16:24
Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor Ünlü bilim insanından Dünya'da panik yaratan korkunç sözler: Çok az kaldı, sonumuz yaklaşıyor         
15:52
Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi Milyonerden gelen teklifle vasiyetini çiğnemişti, sokağa çıkamaz hale geldi         
15:19
Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den Vitor Pereira'nın boşluğu çabuk doldu! Fenerbahçe'nin yeni hocası Süper Lig'den         
15:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2021 12:21:11. #1.13#
SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER FACİASI HAFİF TİCARİ ARACININ KAPISINI AÇAN ŞOFÖRE 6 YIL HAPİS TALEBİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement