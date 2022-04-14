Ümraniye'deki scooter faciasında karar: 2 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika
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Ümraniye'deki scooter faciasında karar: 2 yıl 11 ay hapis cezası

14.04.2022 12:26
Ümraniye'deki scooter faciasında karar: 2 yıl 11 ay hapis cezası

Ümraniye'de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalan kadının hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı.

Ümraniye'de scooter kullanırken park halindeki aracın kapısının açılması sonucu yola savrulan ve İETT otobüsünün altında kalan kadının hayatını kaybetmesine ilişkin dava karara bağlandı. Duruşmada, "Böyle bir olayın olmasını istemezdim. Keşke ölen ben olsaydım. Psikolojim bozuldu" diyen sanık Rıza Öndil, "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2 yıl 11 ay hapse çarptırıldı.

Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya'nın, sanık Rıza Öndil'in park halindeki otomobilinin aniden açtığı kapısına çarpıp dengesini kaybederek trafikte seyir eden İETT otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar çıktı. Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Rıza Öndil katılırken, maktulün ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Görür görmez fren yaptım"

Özel halk otobüsü şoförü Mehmet Yöndem, tanık olarak dinlendi. Yöndem, "Olay tarihinde otobüs ile Yenidoğan'dan Kadıköy istikametine seyir halindeydim. Yağış yoktu ve yerler kuruydu. Hızımın normal olduğunu hatırlıyorum. Seyir halindeyken benim önümde ve sağ tarafta seyreden scooter'ın sola doğru yöneldiğini gördüm. Görür görmez fren yaptım. Yeterli mesafe olmadığı için scooter sürücüsünü otobüs altına almıştım. Aramızda yaklaşık 3-5 metre mesafe vardı. Scooter herhangi bir şekilde sağa sola yalpa yapmıyordu. Eğer aracın kapısı açılmamış olsaydı yoluna devam ederdi. Scooter'ın manevra yapması sonucu ani durma ihtimalim yoktu" dedi.

"Keşke ölen ben olsaydım"

Duruşmada söz alan sanık Rıza Öndil, "Keşke ölen ben olsaydım. Psikolojim bozuldu. Bilinçli olarak yaptığım bir iş değildi" diye konuştu. Sanık avukatı Özgür Kip ise, "Kazanın meydana gelmesinde müvekkil kadar bizce İETT şoförü ve maktul scooter sürücüsünün de kusurları vardır. Kazanın meydana geliş şeklinin de dikkate alınarak müvekkilin cezalandırılırken dikkat edilmesini, müvekkilin lehine olan hükümlerin uygulanmasını talep ederiz" dedi.

2 yıl 11 ay hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Rıza Öndil'i "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan önce 3 yıl 6 ay hapse çarptırdı. Cezada iyi hal indirimi uygulayan mahkeme, sanığın 2 yıl 11 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olayın Geçmişi

Ümraniye'de 26 Ekim 2021 tarihinde elektrikli scooter ile ilerleyen İlknur Akkaya, Rıza Öndil'in park halindeki aracının kapısını aniden açması sonucu otobüsün altında kalarak hayatını kaybetmişti. Olayın ardından tutuklanan Rıza Öndil 3 ay sonra tahliye edilmişti. Alınan bilirkişi raporunda, maktul İlknur Akkaya ve otobüs şoförü Mehmet Yöndem'in kusursuz olduğu, kapısının aracını bir anda açan araç sürücüsü Rıza Öndil'in ise birinci dereceden asli kusurlu olduğu belirtilmişti. Savcılık, sanık Rıza Öndil'in "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istemişti. - İSTANBUL

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Asliye Ceza Mahkemesi, Ümraniye, Ekim, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'deki scooter faciasında karar: 2 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'deki scooter faciasında karar: 2 yıl 11 ay hapis cezası - Son Dakika
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