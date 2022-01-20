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Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ - Son Dakika

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ

20.01.2022 18:21

Bir son dakika haberine göre ÜMRANİYE'de geçtiğimiz ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil 6 yıla kadar hapsi istendiği davada tahliye oldu.

ÜMRANİYE'de geçtiğimiz ekim ayında hafif ticari aracının kapısını açarak elektrikli scooter kullanan İlknur Akkaya'nın (40) İETT otobüsünün altında kalarak ölmesine neden olan sürücü Rıza Öndil 6 yıla kadar hapsi istendiği davada tahliye oldu. İlknur Akkaya'nın eşi Hüseyin Akkaya ise karara isyan ederek 'Suçlular dışarıda ailesiyle görüşebiliyor ben evime gidemiyorum" dedi.

Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Rıza Öndil Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle bağlandı. Duruşmada maktul İlknur Akkaya'nın eşi Hüseyin Akkaya da yer aldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE OLDU

Sanık Rıza Öndil, savunmasında vefat eden kişiye rahmet dilediğini belirterek 'Yaşanan durum nedeniyle çok üzgünümö diyerek olayın kazayla meydana geldiğini ve mağdur olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre ve suçun öngörülen ceza miktarını dikkate alarak sanık Öndil'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

BEN EVİME GİDEMİYORUM

Sanığın tahliye olmasının ardından konuşan Hüseyin Akkaya, gözyaşları eşliğinde karara isyan ederek 'Suçlular dışarıda ailesiyle görüşebiliyor ben evime gidemiyorum" dedi. Müşteki avukatları Robin Baran ve Evren Ergin'in tahliye kararına itiraz edeceği de öğrenildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Rıza Öndil'in Ümraniye'de 26 Ekim 2021 park halindeki aracının kapısını açarak scooter kullanan İlknur Akkaya'nın dengesini bozduğunu ve seyir halindeki İETT otobüsünün önüne düşerek hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor.

İddianamede Rıza Öndil'in 'Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ
Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ
Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ
Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ

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Ümraniye, İsyan, İETT, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ÜMRANİYE'DEKİ SCOOTER'LA GELEN ÖLÜM: SANIK TAHLİYE OLDU AİLE İSYAN ETTİ - Son Dakika
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