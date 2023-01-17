Ümraniye'deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada - Son Dakika
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Ümraniye'deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada

17.01.2023 01:13

Ümraniye'deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada Ümraniye'de sabah saatlerinde oto saniyede çıkan silahlı çatışmada bölge esnafından 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetmişti.

Ümraniye'deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada

İSTANBUL - Ümraniye'de sabah saatlerinde oto saniyede çıkan silahlı çatışmada bölge esnafından 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanırken, bir kişi hayatını kaybetmişti. Çıkan çatışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde üst üste silah sesleri duyulurken bazı vatandaşların panik halinde kaçtığı görüldü.

Ümraniye'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda, oto sanayide iki sürücü arasında çıkan tartışmayı ayırmaya çalışan esnaf grubu ile sürücülerden birisi arasında tartışma çıktı. Sürücü çıkardığı silahla tartıştığı esnaf grubuna ateş açtı. Esnaftan 3'ü ağır olmak üzere 6 kişi yaralanırken, arbede sırasında sürücünün silahı yere düştü. Esnaf grubundan bir kişi de silahı alarak sürücüye ateş ederek öldürdü.

Vatandaşların panik hali kamerada

Çatışma anı bir vatandaşın telefon kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde yatan bir yaralıya bölgedeki esnaflar ilk yardım yaparken, bazı vatandaşlar panik halinde kaçtığı görüldü.

Kaynak: İHA
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Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'deki silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı: Vatandaşların panik anları kamerada - Son Dakika
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