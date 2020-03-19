Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı

7 saat önce

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın ise intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı, System.String[]

Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın ise intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.


Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Serdar T. isimli şahıs saplantılı şekilde aşık olduğu Sevgi F. isimli kadına sokak ortasında silahla art arda ateş etti. Sevgi F. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, o sırada yolda yürüyen Eray E. de seken kurşunun ayağına isabet etmesiyle yaralandı. Serdar T., ardından aynı silahla kendini vurdu. Serdar T. hayatını kaybederken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Ümraniye, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:12 Kaynak: İHA

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