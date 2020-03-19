Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı - Son Dakika

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Ümraniye'deki silahlı dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı
7 saat önce
Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın ise intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Ümraniye'de 2 kişinin yaralandığı, silahlı saldırganın ise intihar ettiği olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Ümraniye Yamanevler Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre, Serdar T. isimli şahıs saplantılı şekilde aşık olduğu Sevgi F. isimli kadına sokak ortasında silahla art arda ateş etti. Sevgi F. ayağına isabet eden kurşunla yaralanırken, o sırada yolda yürüyen Eray E. de seken kurşunun ayağına isabet etmesiyle yaralandı. Serdar T., ardından aynı silahla kendini vurdu. Serdar T. hayatını kaybederken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 11:12 Kaynak: İHA
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