Ümraniye'deki sokak ortasında dehşet... Şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ÜMRANİYE'de tokat attığı bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Ocak Pazar günü saat 01.45'te Tantavi Mahallesi, Menteşoğlu caddesi üzerinde meydana gelmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Hasan Bilik (33) arkadaşı olduğu öğrenilen Serdal T.(31) ile tartışıp, tokat atmış, Bilik dükkandan dışarı çıkıp yürürken Serdal T. silahını çekerek ateş ederek Bilik'i öldürmüştü.