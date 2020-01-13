Ümraniye'deki sokak ortasında dehşet... şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'deki sokak ortasında dehşet... şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ümraniye'deki sokak ortasında dehşet... şüpheli tutuklandı

7 saat önce

ÜMRANİYE'de tokat attığı bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı.

ÜMRANİYE'de tokat attığı bir kişiyi öldüren katil zanlısı yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 5 Ocak Pazar günü saat 01.45'te Tantavi Mahallesi, Menteşoğlu caddesi üzerinde meydana gelmişti. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda Hasan Bilik (33) arkadaşı olduğu öğrenilen Serdal T.(31) ile tartışıp, tokat atmış, Bilik dükkandan dışarı çıkıp yürürken Serdal T. silahını çekerek ateş ederek Bilik'i öldürmüştü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin kimliğini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis, 11 Ocak Cumartesi günü şüpheli Serdal T.'yi Üsküdar'da yakaladı. Şüphelinin üzerinde bulunan bir adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Sorgulanan Serdal T.'nin 10 adet suçtan kaydı olduğu belirtildi. Şüphelinin ve Hasan Bilik'in aynı mahallede yaşadıkları ve tanışıkları olduğu öğrenildi. Şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ümraniye'deki sokak ortasında dehşet... şüpheli tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:39 Kaynak: DHA
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