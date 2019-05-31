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Ümraniye'deki trafik kazası

1 saat önce

Ümraniye'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandı trafik kazası sonrası araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Ümraniye'deki trafik kazası, System.String[]
Ümraniye'de meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 8 kişinin de yaralandı trafik kazası sonrası araçların olay yerinden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.
TEM Kuzey Marmara Otoyolu Çamlık sapağında, Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine seyreden 34 HG 6215 plakalı otomobil ile aynı yönde seyir halinde olan 16 NK 308 plakalı özel bir firmaya ait şehirler arası yolcu otobüsünün karıştığı kaza sonrası kontrollü olarak sağlanan trafik araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.
Olay yerinde hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Şenol Doğan'ın (45) cesedi yapılan incelemelerin ardından Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaralılardan otobüs şoförü Ubeydullah Ş'nin ise tedavi gördüğü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ifadesinin alındığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:02 Kaynak: AA
Ümraniye, Güncel
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