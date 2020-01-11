Ümraniye'deki trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'deki trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförü serbest bırakıldı - Son Dakika

Ümraniye'deki trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförü serbest bırakıldı

7 saat önce

Ümraniye TEM otoyolunda emniyet şeridindeki araca çarparak yola savrulan ve otobüsün altında kalan 2 motosikletlinin öldüğü kazaya ilişkin, gözaltına alınan minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ümraniye'deki trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan minibüs şoförü serbest bırakıldı, System.String[]

Ümraniye TEM otoyolunda emniyet şeridindeki araca çarparak yola savrulan ve otobüsün altında kalan 2 motosikletlinin öldüğü kazaya ilişkin, gözaltına alınan minibüs şoförü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Ümraniye TEM otoyolunda dün meydana gelen kazada iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan ve karı koca oldukları öğrenilen Çağan Çokcan ile Dilek Dereli Çokcan hayatını kaybetti.


Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yapılan kamera incelemesi sonucunda kazada kusuru bulunmayan otobüs şoförü serbest bırakılırken, gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği belirlenen minibüs şoförü Doğukan Y. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi.


"Araçtaki arızayı kontrol etmek için durdum"


Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkeme sevk edilen şüpheli, "Otobanda orta şeritte hareket halindeyken arabam arıza verdi. Ben de sinyal verip sağdaki emniyet şeridine geçtim. Emniyet şeridinde aşağı inip araçtaki arızayı kontrol etmek amacıyla kaputu açmaya gittim. Fakat açamayınca tekrar arabaya bindiğim sırada motosiklet aracımın sol arka tarafıma çarpıp yola düştü. Arkadan gelen otobüs de motosiklet ve üzerinde bulunan şahısları altına aldı. Olaylar çok hızlı gelişti. Reflektör koymama zamanım olmadı, suçsuzum. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.


Adli kontrol şartıyla serbest


Mahkeme, şüphelinin tutuklanması istenmişse de, suçun vasıf ve önemi, kaza tespit tutanağı, mevcut delil durumunu gözününe alındığında tutuklama ile umulan faydanın adli kontrol tedbiriyle sağlanabileceği kanaatine varıldığından tutuklama talebinin reddine hükmetti.


Şüpheli hakkında haftada 2 gün karakola giderek imza atmak ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Motosiklet, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:36 Kaynak: İHA
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