Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

05.06.2022 06:59

Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Ümraniye'de iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Nato Yolu Caddesi'nde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 DSE 593 plakalı otomobil ile 17 GA 445 plakalı otomobil çarpıştı. Kontrolden çıkan araçlar da park halindeki üç otomobile çarptı.

Kaza yapan sürücüler araç içinde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kaza yapan araçlardaki yaralıları çıkartarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ümraniye'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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