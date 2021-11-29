Ümraniye'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı - Son Dakika

Ümraniye'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye- Şile Otoyolu Üsküdar istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ATM 725 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada her iki araç da takla atarken 8 kişi yaralandı.

Otomobildeki Zilal Çil ile Kardelen Küçükpişkin'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.