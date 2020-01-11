Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Dilek (29) ve Çağan (30) Çokcan çiftinin cenazeleri defnedildi.

Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi, System.String[]

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Dilek (29) ve Çağan (30) Çokcan çiftinin cenazeleri defnedildi.

Çokcan çiftinin cenazeleri, Gaziosmanpaşa'daki Gönenli Mehmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Çağan Çokcan'ın babası İzzet Çokcan ile Dilek Çokcan'ın babası Fahri Dereli, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Camiye, çiftin 4 aylık bebeği Ada'nın da getirilmesi katılımcıları duygulandırdı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokcan çiftinin cenazeleri, Arnavutköy'deki Boğazköy Memba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, dün arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savrulmuş, bu sırada aynı istikamette giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü, motosiklete çarpmıştı.

Kazada, Çağan Çokcan ve Dilek Çokcan çifti hayatını kaybetmişti.

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı
Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
23:38 Çiğli belediye başkan yardımcısı silahlı saldırıdan yara almadan kurtuldu - Son Dakika
23:38 "İstanbul Birnokta" dergisinden şair Süleyman Çelik için özel program - Son Dakika
23:36 Polis aracına çarpan otomobil takla attı: 2'si polis, 4 yaralı - Son Dakika
23:34 Silivri'de iş yerlerinden hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
23:33 Almanya'da bir Türk'ün polis kurşunuyla yaşamını yitirmesi protesto edildi - GELSENKİRCHEN - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
22:26 Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 23:38:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]