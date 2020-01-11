Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

6 saat önce

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Dilek (29) ve Çağan (30) Çokcan çiftinin cenazeleri defnedildi.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye kesiminde emniyet şeridindeki minibüse çarparak yola savrulan ve özel halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybeden Dilek (29) ve Çağan (30) Çokcan çiftinin cenazeleri defnedildi.

Çokcan çiftinin cenazeleri, Gaziosmanpaşa'daki Gönenli Mehmet Efendi Camisi'ne getirildi.

Çağan Çokcan'ın babası İzzet Çokcan ile Dilek Çokcan'ın babası Fahri Dereli, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Camiye, çiftin 4 aylık bebeği Ada'nın da getirilmesi katılımcıları duygulandırdı.

İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Çokcan çiftinin cenazeleri, Arnavutköy'deki Boğazköy Memba Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TEM Otoyolu Ümraniye Elmalı mevkisinde Ankara istikametinde seyreden 34 KC 0137 plakalı motosiklet, dün arızalı olduğu gerekçesiyle emniyet şeridinde durduğu belirtilen bir minibüse çarparak yola savrulmuş, bu sırada aynı istikamette giden 34 LC 9784 plakalı özel halk otobüsü, motosiklete çarpmıştı. Kazada, Çağan Çokcan ve Dilek Çokcan çifti hayatını kaybetmişti.

Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi

Gaziosmanpaşa, TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü
Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu

Son Dakika Haberleri
00:30 Almanya'da "Yükselen Irkçılık ve Ayrımcılık Karşısında Sorumluluklarımız" paneli - Son Dakika
00:28 KKTC Turizm Şurası - KKTC Başbakanı Ersin Tatar - Son Dakika
00:28 Libya'nın doğusundaki darbeci lider Hafter'e bağlı güçler, Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes... - Son Dakika
00:24 Kocaeli cumhurbaşkanı erdoğan: ekonomide türkiye şu anda ciddi bir sıçrama noktasında - Son Dakika
00:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
00:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Son Dakika
22:46 Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 00:37:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çiftin cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]