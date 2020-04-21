Ümraniye'deki trafik kazasında iki kişi yaralandı - Son Dakika

Ümraniye'de otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Esnaf Caddesi'nde seyir halindeki Derviş Y.'nin idaresindeki 34 TK 7184 plakalı kamyonet ile Küçüksu Caddesi'nde ilerleyen polis memuru Samet Ö.'nün kullandığı 34 HOY 20 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 1 kişi bulunduğu yerde sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu otomobilde sıkışan 2 kişi kurtarılarak sağlık ekiplerine ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.