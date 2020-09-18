Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi

Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi Ümraniye'deki tüm okullar Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından baştan sona dezenfekte edildi.

Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi

İSTANBUL - Ümraniye'deki tüm okullar Ümraniye Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından baştan sona dezenfekte edildi. Ümraniye'deki 106 okul, sınıflarından konferans salonlarına, bahçesinden oyun gruplarına kadar temizlenerek hazır hale getirildi.

Ümraniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Pazartesi günü açılacak olan okulları baştan sona dezenfekte ederek hazır hale getirdi. Ümraniye'deki 106 okul baştan sona özel bir solüsyonla dezenfekte edilirken, okulların bahçeleri ve çevresi de özenle temizlendi.

Ümraniye Belediyesi'nde dezenfekte ekibinin sorumlusu olarak görev yapan Selim Abiş, "Ümraniye genelinde 106 tane okulumuz var. Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren dezenfekte çalışmalarına başladık. Bu okulların büyük bir çoğunluğunu bitirdik ve şuanda 21 okul kaldı. Bu kalan okulları da hafta sonuna kadar temizleyerek hazır hale getireceğiz. Okulları detaylı bir şekilde dezenfekte ediyoruz. Okulların içinde koridorları, sınıfları, tuvaletleri, merdiven korkuluklarını, yani çocukların temas ettiği her noktayı dezenfekte ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan temizlik çalışmalarının ardından velileri de rahatlatan açıklamalarda bulunan Selim Abiş, "Velilerimizin içleri rahat olsun. Okullarımızın her noktasını dezenfekte ediyoruz. Yaptığımız ilaç uzun süre etkisini gösteriyor. Yani velilerimizin içleri rahat olsun. Çocukların temas edebileceği her yeri dezenfekte ediyoruz" dedi.

Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi

Pazartesi, Ümraniye, oyunlar, Okul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:51 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Hakan Kobal istifa etti Alexander Sörloth, Trabzonspor'a yaklaşık 107.5 milyon TL kazandıracak Son Dakika: Arama motoru devi Yandex, Türkiye ofisini kapatıyor Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Seyyar satıcılar ile zabıtalar arasında çıkan arbedede ortalık kan gölüne döndü ABD'de TikTok ve WeChat 20 Eylül'den itibaren yasaklanacak Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi
İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu İntihar etmek için korkuluklara bağladığı ip kopunca yaşlı adam, hayata tutundu         
17:15
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma         
17:05
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir Son Dakika: Antalyaspor'da çok sayıda kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş maçı ertelenebilir         
16:32
Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi Annesinin yanına gitmek için yola fırlayan çocuk, feci şekilde can verdi         
16:16
Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga Yunanistan'ın bir numaralı gündemi artık Türkiye değil; ülkeyi vuran kasırga         
16:05
Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı Miras yüzünden tartıştığı ağabeyini öldürdü, yeğenini de ağır yaraladı         
15:51
Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu         
15:41
Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi         
15:14
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi Bu acının tarifi yok! Acılı anne, bir evladını daha trafik kazasına kurban verdi         
15:06
Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesi Yunan medyasında: Las Vegas yapacaklar         
15:00
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 18:12:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye'deki tüm okullar dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei