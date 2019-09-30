Ümraniye'deki Uçurtma Festivali'ne binlerce kişi akın etti

Ümraniye Hekimbaşı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde düzenlenen Uçurtma Festivali, unutulmaz anlara sahne oldu. Festivale Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, Ümraniye Belediyesi'nden çok sayıda yönetici ile binlerce aile katıldı.

"15 Bin Kişinin Üzerinde Katılım Oldu"

Festivale katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, vatandaşların büyük ilgisi ile karşılaştı. Festivalin başlaması nedeniyle düzenlenen açılış programında, mehteran takımının gösterisi, halk oyunları gösterisi ve sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra çok sayıda eğlenceli gösteri vatandaşlar tarafından ilgi ile izlendi.

Açılış programında bir konuşma yapan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, festivale beklenenin de üzerinde bir katılım olduğunu belirterek, "Ümraniye'yi görüyorsunuz işte. Ümraniye festivaller şehri gibi. Bizim tahminimizin üstünde bir katılım oldu. Biz 5 bin kişi gelir diye tahmin ediyorduk ama 15 bin kişinin üzerinde katılım oldu. Ben bu ilgiden dolayı ailelere çok çok teşekkür ediyorum. Demek ki bizim daha çok bu tür festivalleri yapmamız lazım" dedi. Yıl boyunca yirmiye yakın festival yapacaklarını ifade eden Yıldırım, "Üç hafta önce drift festivalimiz vardı. Orada da 2 bin kişi bekliyorduk 5 bin kişi geldi. Demek ki Ümraniye festivallere doymuyor. Tabi çocukların mutluluğu önemli. Çocukların eski günlerdeki gibi uçurtma şenliklerini bizimle birlikte yapmaları bizleri çok mutlu ediyor" şeklinde konuştu.

Çocuklar Doyasıya Eğlendi

Ümraniyelileri bir araya getiren Uçurtma Festivali'nin düzenlendiği alandaki hazırlıklar sabahın erken saatlerinde başladı. Alanda çocuklar için şişme oyun parkurları kuruldu. Festival saatinin gelmesi ile birlikte binlerce çocuk ailesi ile birlikte festival alanına geldi.

Festivale büyük ilgi gösteren çocuklar gün boyunca Hacivat-Karagöz, Tahta Bacak, Maskotlar, Nasrettin Hoca, Bubble Show, İlizyonist Vantrolog Kukla ve çocuk konserleri gibi daha bir çok gösteri eşliğinde doyasıya eğlendi. Çocukların bu eğlencelerine büyükler de gün boyunca ortak oldu. Festivalde Ümraniye Belediyesi tarafından 3 bin uçurtma dağıtıldı. Uçurtmaları alan çocuklar ise akşam saatlerine kadar alanda aileleri ile birlikte uçurtma uçurdu. Çocuklara; Osmanlı Macunu,pamuk şeker, patlamış mısır, su ve meyve suyu da ikram edildi.

Festivalde en dikkat çeken uçurtma ise, dünyada kendi kategorisinde 5 bayrak şeklindeki uçurtmadan biri olan 60 metre kare büyüklüğündeki uçurtma oldu. Dev uçurtma Türk Uçurtma Takımı tarafından havalandırıldı. Gökyüzüne süzülen dev uçurtma vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Hem çocukların hem de büyüklerin doyasıya eğlendiği şenlik, akşam saatlerine kadar sürdü.