Son Dakika Haberleri: Ümraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
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Ümraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı

36 dakika önce

ÜMRANİYE'de dün akşam şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal; annesini ve ağabeyini silahla vurarak öldürmüş, babasını ise ağır yaralamış ve ardından intihar etmişti.

Ümraniye'deki vahşette ölen anne ve iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

ÜMRANİYE'de dün akşam şizofreni hastası Emre Yaşar Hayal; annesini ve ağabeyini silahla vurarak öldürmüş, babasını ise ağır yaralamış ve ardından intihar etmişti. İki kardeşin ve annelerinin cenazeleri bugün toprağa verildi.

Ümraniye Namık Kemal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şizofren hastası Emre Yaşar Hayal (26), babasına ait ruhsatlı silahla ağabeyi Haluk Hayal'i(31) ve annesi İncilay Hayal (55)'i vurarak öldürmüş, babası İlyas Hüseyin Hayal'i ağır yaralamıştı. Emre Yaşar Hayal, ardından balkondan atlayarak intihar etmişti. Anne ve iki kardeşin cenazeleri bu sabah Adlı Tıp Kurumu'ndan alınarak yakınlarına teslim edildi. Anne İncilay Hayal, Emre Yaşar Hayal ve ağabey Haluk Hayal'in cenazeleri bugün Ümraniye Medine Camii'ne getirildi. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve çok sayıda aile yakını katıldı. Son anda evden kaçarak hayatta kalan Doğukan Yunus Hayal de cenaze töreninde yer aldı.

Cenazeler Ümraniye Medine Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- İstanbul

Ümraniye, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:24 Kaynak: DHA
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