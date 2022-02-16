Ümraniye'deki zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Ümraniye'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Çakmak mevkisinde Ankara yönünde seyir halinde olan 34 TCC 83 plakalı taksi ile 34 DKR 608 ve 34 CGM 977 plakalı otomobillerin karıştığı trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, trafik ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan bir sürücünün tedavisi sağlık ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Araçlarda hasara yol açan kaza nedeniyle otoyolda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.