Ümraniye'den 23 kişilik bir grup Suriyeli ülkesine dönüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye'den 23 kişilik bir grup Suriyeli ülkesine dönüyor - Son Dakika

Ümraniye'den 23 kişilik bir grup Suriyeli ülkesine dönüyor

7 saat önce

Suriye'de çıkan iç savaş sonrası bir süredir Türkiye'de kalan 23 Suriyeli sığınmacı, Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle ülkelerine yolcu edildi.

Ümraniye'den 23 kişilik bir grup Suriyeli ülkesine dönüyor, System.String[]

Suriye'de çıkan iç savaş sonrası bir süredir Türkiye'de kalan 23 Suriyeli sığınmacı, Ümraniye Belediyesi'nin desteğiyle ülkelerine yolcu edildi.

Ümraniye Belediyesi önünden otobüsle Hatay'a, oradan da Münbiç'e gidecek olan Suriyelileri uğurlama törenine Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu ve Belediye Başkanı İsmet Yıldırım katıldı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım burada yaptığı konuşmada, Suriyeli kardeşleri uzun zamandır Türkiye'de misafir ettiklerini belirterek, "Ümraniye'de 19 bin 500'e yakın aileyi misafir ediyoruz. İşsiz olan birçok aileye de belediye, kaymakamlık ve hükümetimiz olarak yardım ediyoruz. Bunlar ensar-muhacir ilişkisi içerisinde daha evvel yüz yıl birlikte yaşadığımız devlet içerisinde olan kardeşlerimiz ve akrabalarımızdır" dedi.

Ümraniye'de yaşayan 3 ailenin kendi istek ve arzularıyla güvenli bölgede tekrar Münbiç'e geri dönmek istediklerini anlatan Yıldırım, şunları ifade etti:

"Biz de kendilerine yardımcı oluyoruz. Otobüs tahsis ettik. İnşallah selametle gidecekler. Kendilerine yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Biz burada kendilerinden memnunduk. Dönüş yolunda istek olursa göndermeye devam edeceğiz. Allah bu acıyı ve dramı bir daha hiç kimseye yaşatmasın."

Suriye'ye hareketinden önce konuşan Esim Sabrin Al İbrahim ise, "Türkiye'yi çok sevdik. Suriye'de teyzem hasta. Orada okula gideceğim. Arkadaşlarımı özledim. Türk halkına bize gösterdikleri misafirperverlikten dolayı çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Abdüllatif İbrahim de, "Ailem telefonla aradı ve Münbiç'in Türk askeri sayesinde güvenli olduğunu söyledi. 'Mehmetçik bize güvenlik sağlıyor' dediler. Onun için gidiyoruz. Türkiye'yi seviyoruz. Bize çok iyi baktılar. İleriki zamanlarda tekrar gelip Türkiye'yi ziyaret etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Kaymakamı Dervişoğlu ve Belediye Başkanı Yıldırım'ın, çocuklara oyuncak hediye etmesinin ardından Suriyelileri taşıyan otobüs hareket etti.

Ümraniye, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:04 Kaynak: AA
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