Son Dakika Haberleri: Ümraniye'den Suriye'ye Yardım

Ümraniye'den Suriye'ye Yardım

48 dakika önce

Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır gıda malzemesi gönderdi.

Ümraniye'den Suriye'ye Yardım, System.String[]
Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır gıda malzemesi gönderdi.

Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, Suriye'deki iç savaş başladığından bu yana yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Ümraniyeli vatandaşların Suriye'de yaşananlara tepkisiz kalmadığını ifade eden Duman, "Ekmek, kış aylarında daha fazla tüketiliyor. Bölgedeki fırınımızda sürekli olarak ekmek üretiyoruz. Havaların soğumaya başladığı bu dönemde bunu önemsiyoruz. Diğer acil ihtiyaç malzemelerini de vatandaşlarımızın yardımıyla topladık ve gönderdik." dedi.

Törene, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:04 Kaynak: AA

Ümraniye, Suriye, Güncel
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