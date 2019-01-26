Ümraniye'den Suriye'ye Yardım
48 dakika önce
Beşir Derneği Ümraniye Temsilciliği, Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır gıda malzemesi gönderdi.
Beşir Derneği Ümraniye
Temsilciliği, Suriye
'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bir tır gıda malzemesi gönderdi.
Beşir Derneği Ümraniye Temsilcisi Erdinç Duman, Suriye'deki iç savaş başladığından bu yana yardım faaliyetlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.
Ümraniyeli vatandaşların Suriye'de yaşananlara tepkisiz kalmadığını ifade eden Duman, "Ekmek, kış aylarında daha fazla tüketiliyor. Bölgedeki fırınımızda sürekli olarak ekmek üretiyoruz. Havaların soğumaya başladığı bu dönemde bunu önemsiyoruz. Diğer acil ihtiyaç malzemelerini de vatandaşlarımızın yardımıyla topladık ve gönderdik." dedi.
Törene, AK Parti Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım
ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 06:04 Kaynak: AA
Rusya'dan Türkiye ile Suriye Arasında İmzalanan Adana Mutabakatı ile İlgili Dikkat Çeken Çıkış
Fırsatçıların Zam Oyunu Devam Ediyor
Düğünlerine 10 Gün Kala Öğrendiler! Doktor Çifte, Balayı Kabusu Yaşatan Dolandırıcılara Ceza Yağdı
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar