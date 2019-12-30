Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3... - Son Dakika

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Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3...
6 saat önce
Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. - İSTANBUL
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