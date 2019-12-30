Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3... - Son Dakika

Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3...

6 saat önce

Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3..., System.String[]

Ümraniye Dudullu'da bir cam imalathanesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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