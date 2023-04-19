Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleştiği öğrenilen patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi - Son Dakika