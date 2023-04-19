Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi - Son Dakika
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi

19.04.2023 17:18

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleşen patlama sebebiyle yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

BİNADAN KOPAN PARÇALAR ETRAFA SAVRULDU

Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleştiği öğrenilen patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Kaynak: AA
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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patlaması! Olay yerine çok sayıda ekip gönderildi - Son Dakika
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