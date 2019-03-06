Ümraniye Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü (1)
1 saat önce
Ümraniye'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Ümraniye
'de bir kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Olay Esenevler Mahallesi Nişancı Sokak'taki binada meydana geldi. Bir çocuk annesi Arzu Özkan
sabah saatlerinde eşini işe uğurladı. Bir süre sonra evden bağrışmalar duyan komşuları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, kadını kanlar içinde buldu. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri bıçaklanan kadının öldüğünü belirledi. Acı haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Polisin, olayla ilgili incelemesi sürüyor.
Görüntü dökümü:
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-Binanın görüntüsü
-Polis ekipleri
-Arkadaşları ve yakınları
-Kadının fotoğrafı - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:58 Kaynak: DHA
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Ümraniye'de Evinde Bıçaklanan Kadın Öldü
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