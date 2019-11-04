Ümraniye Geleneksel Sanatlar Akademisinde eğitimler başladı

Ümraniye Belediyesi tarafından geleneksel sanatları yaşatmak ve alanında yeni sanatçılar yetiştirmek için kurulan Geleneksel Sanatlar Akademisi, dört merkezde eğitimlere başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre eğitimler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün hazırladığı eğitim programları çerçevesinde sürüyor.

Geleneksel Sanatlar Akademisi eğitimleri Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi, Necip Fazıl Kültür Merkezi ve Ahmet Cevdet Paşa Bilgi Evinde devam ediyor.

Akademide 17 öğretmen görev yaparken, akademiye katılanlara Tokat baskı, kaligrafi, kat'ı, kilim dokuma, tezhip, minyatür, hat, el sanatları, rölyef, ebru, kalem işi, gümüş işlemeciliği, cam yaldızlama, çini, sedef kakma ve ahşap oyma branşlarında eğitim veriliyor.

Hafta içi ve hafta sonları olmak üzere haziran ayına kadar devam edecek kursların sonunda, öğrencilerin çalışmalarından bir sergi açılması planlanıyor. Kurs bitiminde katılımcılara, Ümraniye Belediye Başkanı ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı imzalı bir sertifika verilecek.

Geleneksel Sanatlar Akademisindeki eğitimlerin kalitesini daha da arttırmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesiyle Ümraniye Belediyesi arasında geçtiğimiz günlerde bir eğitim iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Protokole göre, üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesinde görevli akademisyenler, düzenleyecekleri seminerlerin yanı sıra zaman zaman Geleneksel Sanatlar Akademisindeki eğitimlere katılarak öğrencilere teorik ve pratik dersler verecek. Akademide eğitim gören kursiyerler de fakültenin bazı derslerine katılabileceği gibi üniversitelerin atölyelerinden yararlanabilecek.



Ümraniye Belediyesi Geleneksel Sanatlar Akademisi, yaptığı çalışmalarla kursa katılan öğrencilere sanatsal ve mesleki yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.