Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda Sayım Sürüyor
17 dakika önce
ÜMRANİYE'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor.
ÜMRANİYE'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İlçe seçim kurulunda geçersiz oyların yeniden sayımına dün başlanmıştı. İlçe seçim kurulunda sayım devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: DHA
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