Son Dakika Haberleri: Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda Sayım Sürüyor

Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda Sayım Sürüyor

17 dakika önce

ÜMRANİYE'de geçersiz oyların sayımına devam ediliyor.

Ümraniye İlçe Seçim Kurulu'nda Sayım Sürüyor, System.String[]
ÜMRANİYE'de  geçersiz oyların sayımına devam ediliyor. İlçe seçim kurulunda  geçersiz oyların yeniden sayımına dün başlanmıştı. İlçe seçim kurulunda sayım devam ediyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:02 Kaynak: DHA

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