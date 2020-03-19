ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (1) - Son Dakika

ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (1)

6 saat önce

Ümraniye Yaman Evler Mahallesi Ayfer Sokak'ta silahlı bir kişi, bir kadını karnından vurdu.

ÜMRANİYE KADINI VURUP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU (1), System.String[]

Ümraniye Yaman Evler Mahallesi Ayfer Sokak'ta silahlı bir kişi, bir kadını karnından vurdu. Saldırgan daha sonra sokaktaki bir kişiyi de bacağından yaraladı. Saldırgan aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşilar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önelmi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralı kadının görüntüsü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yerdeki silah

-Genel ve detaylar


- İstanbul
Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 09:19 Kaynak: DHA

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