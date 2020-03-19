Ümraniye kadını vurup intihar girişiminde bulundu (1) - Son Dakika

ÜMRANİYE Yaman Evler Mahallesi Ayfer Sokak'ta silahlı bir kişi, bir kadını karnından vurdu. Saldırgan daha sonra sokaktaki bir kişiyi de bacağından yaraladı. Saldırgan aynı silahla kendine ateş ederek intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan vatandaşilar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı saldırgan ve diğer iki yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede güvenlik önelmi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.