Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniği
8 saat önce
Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniğiİSTANBUL - Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Ümraniye
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
Kapalı Cezaevi'nde yangın paniği
İSTANBUL - Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın cezaevindeki görevliler tarafından söndürülürken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 11: 00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangın, cezaevi görevlileri tarafından söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yapıldı.
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