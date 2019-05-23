Son Dakika Haberleri: Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniği

Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniği

8 saat önce

Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniğiİSTANBUL - Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniği
İSTANBUL - Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın cezaevindeki görevliler tarafından söndürülürken olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi.
Ümraniye T Tipi Kapalı Cezaevi'nde saat 11: 00 sularında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın sebebiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangından ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Küçük çaplı olduğu öğrenilen yangın, cezaevi görevlileri tarafından söndürüldü. Daha sonra itfaiye ekipleri tarafından duman tahliyesi yapıldı.
Ümraniye Kapalı Cezaevi'nde yangın paniği
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:51 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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