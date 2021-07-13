Ümraniye Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlik Programı - Son Dakika

Ümraniye Kaymakamlığı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlik Programı15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ANMA ETKİNLİKLERİ13 TEMMUZ 2021 SALI15 Temmuz Şehit yakınlarımız ve Gazilerimize ziyaret. 14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA15 Temmuz Şehit yakınlarımız ve gazilerimize ziyaret. 19: 0015 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ YEMEK PROGRAMI15 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE10: 0015 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİYer : Kocatepe Mezarlığı Şehitlik AlanıProgram: - Kuran-ı Kerim Tilaveti ve DuaŞehit Kabirlerine Karanfil bırakılması11: 0015 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİYer : Ihlamurkuyu Mezarlığı Şehitlik AlanıProgram: - Kuran-ı Kerim Tilaveti ve DuaŞehit Kabirlerine Karanfil bırakılması13: 0015 TEMMUZ DEMOKRASİ ŞEHİTLERİ İÇİN MEVLİD PROGRAMI VE ÖĞLE NAMAZIYer : İlim Sarayı Camii14: 00-24: 0015 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ(Ümraniye Belediyesi ile Koordineli Düzenlenmektedir. )Yer : Ümraniye Santral Etkinlik AlanıMilli İradenin Şahlanışı Sergisi ve 13. Geleneksel Resim Yarışması Eserleri (14: 00)Mehteran Yürüyüşü ve Yürüyüş Sonrası Mehteran Konseri (20: 00)Kur'an-ı Kerim Tilaveti (21: 50)15 Temmuz Video Gösterimi (22: 10)Protokol Konuşmaları (22. 30)