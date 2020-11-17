Son dakika haber: Ümraniye Kaymakamlığı'ndan bomba paniğine ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haber: Ümraniye Kaymakamlığı'ndan bomba paniğine ilişkin açıklama
17.11.2020 23:11
Bir son dakika haberine göre ÜMRANİYE Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
ÜMRANİYE Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir." denildi.
Açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
- İstanbul
Son Dakika Putin'den Ermenistan'ı yıkan sözler: Karabağ Azerbaycan'ın bir parçasıdır, Türkiye uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlanamaz Kulüpler Dünya Kupası, koronavirüs nedeniyle Şubat ayına ertelendi Çatıdan ip sarkıtarak balkondan evine girmek isteyen genç kız düşerek yaralandı 20 yaş altı vatandaşlar ne zaman sokağa çıkabilecek? İşte kısıtlamanın uygulanacağı saatler Okullarda eğitim-öğretim 31 Aralık'a kadar uzaktan devam edecek Dikkat çeken araştırma! Ağız gargarası, laboratuvar ortamında koronavirüsü 30 saniyede etkisiz hale getirdi İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor Pfizer ve BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının dağıtımına ABD'nin 4 eyaletinde başlandı