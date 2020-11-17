Son dakika haber: Ümraniye Kaymakamlığı'ndan bomba paniğine ilişkin açıklama - Son Dakika

Son dakika haber: Ümraniye Kaymakamlığı'ndan bomba paniğine ilişkin açıklama

17.11.2020 23:11
Son dakika haber: Ümraniye Kaymakamlığı'ndan bomba paniğine ilişkin açıklama, System.String[]

Bir son dakika haberine göre ÜMRANİYE Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

ÜMRANİYE Kaymakamlığı'ndan, bir firmaya ait şehirlerarası otobüs terminalinde yaşanan bomba paniğine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 20.00 sıralarında, Alo 155 hattına yapılan bir ihbarda; ilçemiz Şerifali Mahallesindeki terminalde bulunan otobüsteki yolculardan birinin canlı bomba olabileceği bildirilmiştir." denildi.

Açıklamada, "İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan araştırmada; ihbar edilen şahsın Afyonkarahisar -1980 doğumlu (Z.Y.) olduğu tespit edilmiştir. Şahısla yapılan görüşmede bilincinin yerinde olmadığı, kaskı neden taktığına dair açıklama yapamadığı, ailesinden alınan bilgilere göre şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ve kafasına sürekli kask takarak dolaştığı anlaşılmıştır. Herhangi bir suç kaydı tespit edilemeyen şahsın, memleketine gitmek üzere yolcu otobüsüne bindiği ve ihbarın asılsız olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.


- İstanbul

Şehirler Arası Otobüs, Ümraniye, Bomba, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ümraniye Kaymakamlığı'ndan bomba paniğine ilişkin açıklama - Son Dakika


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