Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde büyük coşku - Son Dakika

Beşiktaş'ın İzmir'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından taraftarlar Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek büyük sevinç yaşadı.
Göztepe deplasmanında 2-1 kazanarak Süper Lig 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta taraftarlar da sokağa döküldü. Beşiktaş Çarşı'da meşaleler yakarak kutlama yapan siyah-beyazlılar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne de gelerek büyük sevinç yaşadı. Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Tesisleri'nde şampiyonluğunu kutladı.
(Cüneyt Sevindik/ İHA)
Kaynak: İHA
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