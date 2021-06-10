Ümraniye'nin evcil hayvan parkı yakında açılıyor - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi, köpeklerin oyun oynayabilmesi ve eğitilebilmeleri için Ümraniye'ye ilk evcil hayvan parkını kazandırma çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Park tamamlandığında hayvanseverler, köpekleriyle birlikte eğlenceli ve daha kaliteli zaman geçirebilecek.

Köpeklerin, şehir ortamında daha keyifli ve özgürce vakit geçirebilmeleri ve eğitilmeleri için yapılan parkın inşasında sona yaklaşıldı. Yaklaşık 2 bin 600 metrekare alan üzerine yapılan parkta, 8 adet köpek oyun parkuru ve 1 adet kum havuzu bulunuyor. Açılmasına sayılı günler kalan Ümraniye'nin ilk evcil hayvan parkında; yürüyüş ve bisiklet yolu, dinlenme alanları, spor aletleri ve futbol sahası da yer alıyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım parkla ilgili yaptığı açıklamada, "Ümraniye'de iyi ve kaliteli yaşamak sadece bizlerin değil, sevimli dostlarımızın da hakkı. Bunun için Tatlısu Mahallemizde, Ümraniye'de bir ilki gerçekleştirerek evcil hayvan parkını kurduk. Bu güzel parkta çocuklarımıza hayvan sevgisini de bir kez daha aşılamış olacağız. Burası yalnızca bir hayvan parkı değil, aynı zamanda ailelerin çocuklarıyla da güzel vakit geçirebileceği bir tesis. Parkımız şimdiden şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.