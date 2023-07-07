Trafikte makas attığı için kendisini uyaran motosikletliye çarptı! Otomobil sürücüsünün yürekleri ağza getiren hareketi kamerada

Şile yolunda makas atarak ilerlediği öne sürülen otomobil sürücüsü, aracın direksiyonunu yan şeritteki motosikletliye kırdı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen motosikletli düşmekten son anda kurtuldu. Trafikteki tehlikeli anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİREKSİYONU MOTOSİKLETLİNİN ÜZERİNE SÜRDÜ

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Ümraniye Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak trafikte ilerleyen sürücüye yanında seyreden motosikletli tepki gösterdi. Buna sinirlenen otomobil sürücüsü direksiyonu motosikletlinin üzerine kırarak iki yan şeride sürükledi. Motosikletli şans eseri düşmeden yoluna devam etti. Makas attığı önü sürülen sürücü ise hızla ilerledi. O anlar ise arkadan gelen bir otomobildekiler tarafından görüntülendi.