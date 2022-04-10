Ümraniye, sporun ve kültür sanatın çekim merkezi olmaya aday - Son Dakika

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, millet bahçeleri, Finans Kent, Spor Köyü ve Kültür ve Kongre Merkezi projelerinin hayata geçmesiyle ilçenin cazibe merkezi olacağını belirtti.

Sahip olduğu 700 binin üzerindeki nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık beşinci ilçesi olan Ümraniye, hayata geçen ve projelendirilen çalışmalarıyla Anadolu yakasında ve İstanbul'da farklı bir cazibe merkezi olma yolunda ilerliyor.

Yaklaşık 20 yıllık KİPTAŞ Genel Müdürlüğü sonrası Ümraniye Belediye Başkanı seçilen Yıldırım, ilçenin artık kabuğunu kırarak daha farklı bir konuma gelmesi için hazırladıkları projelerin hayata geçmesini bekliyor.

Yıldırım, AA muhabirine, sahip olduğu fonksiyonlarla millet bahçeleri arasında öne çıkan Ümraniye Millet Bahçesi, ilçedeki aktif yeşil alanın artırılması çalışmaları, Spor Köyü, kültür ve kongre merkezi projesi gibi çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

Farklı konsepte yeni millet bahçeleri yolda

Millet bahçelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu fikirlerden olduğunu ve Türkiye'nin her şehrinde hayata geçmeye başladığını belirten Yıldırım, göreve geldikten sonra sosyal dokuya uygun millet bahçeleri yapmak için çalışmaya başladıklarını söyledi.

Ümraniye Millet Bahçesinin geçen yıl kasım ayında resmi açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"330 dönümlük millet bahçemizin fonksiyon olarak millet bahçeleri içerisinde ikinci bir yerin olmadığını söyleyebilirim. Millet bahçesi denilince yeme-içme ve dinlenme alanı olarak düşünülür. Burada ise futbol, voleybol, basketbol, özel yürüyüş parkuru, mini golf sahası, atletizm pisti, bisiklet gibi spor branşlarının yanı sıra konser ve etkinlik alanımız var. Mini hayvanat bahçesi, meyve bahçesi, macera parkı, geniş otopark, mescitler, oyun alanları, kafe, restoran ve doğal yapıya uygun oturma gruplarımız var. Biliyorsunuz mangal kültürümüzde önemli bir yere sahip. Mangalın yerine doğalgazlı ocak getirdik. Aynı anda 120 vatandaşımız burada etini sebzesini pişirebiliyor. Düşünün, bir anda yüzlerce mangal yandığında bu ormanın ne hale gelir."

Millet bahçesi oluşturma çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yıldırım, Trabzon Parkı, Dudullu, Çamlık ve ilçe merkezinde bahçeler yapacaklarını belirtti.

Bu projelerin hızla tamamlanması için çalıştıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yeni planladığımız millet bahçelerinde de benzer fonksiyonların yanı sıra aromatik bitkilerin de olduğu alanlar yapacağız. Bu bahçeleri de tamamladığımızda 1 milyon 300 bin metrekarelik aktif yeşil alanı insanlarımızın hizmetine sunmuş olacağız. Metrekare bazında diğer ilçelerimizde bu kadar fazla millet bahçesinin olduğunu zannetmiyorum. Zaten bu bahçelerimize hem Avrupa Yakası hem de Anadolu Yakası'ndaki diğer ilçelerden de büyük bir rağbet var. Bazı günler 25 bin kişiye kadar hizmet veriyoruz."

Patlayan çöp alanından Spor Köyü'ne

Göreve geldiği dönemde ilçede 4 bin 500 kişinin aktif spor yaptığını belirten Yıldırım, hedeflerinin gençleri spora yönlendirerek 26 branşta 50 bin aktif sporcuya ulaşmak olduğunu kaydetti.

Ümraniye'de 1993'te meydana gelen çöp alanı patlamasını hatırlatan Yıldırım, ilçenin o dönemlerde çöple anıldığını ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçilmesiyle çöplüğün kaldırılarak futbol sahası yapıldığını dile getirdi.

Göreve geldikten sonra stadyumun etrafındaki 580 dönümlük alanı da içine katacak şekilde bir Spor Köyü projesi hazırladıkları belirten Yıldırım, "Projeyi sayın Cumhurbaşkanımıza da arz ettim ve kendileri de beğendiler. Eski Ümraniye çöplüğünü daha modern, futbol dışında açık ve kapalı alanlarda yapılan 26 spor dalına uygun önemli bir spor merkezine çevireceğiz. Bu merkez 7/24 hizmet veren yaşam merkezi, ailelerin gelebileceği, alışveriş ve yeme içme mekanlarının da olacağı önemli bir proje. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte son uygulama projeleri üzerine çalışıyoruz. Kısa zamanda ihalesini de yapmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin teknoloji bağımlılığı ve diğer zararlı alanlardan uzak durup spor ve sanat dallarına ilgi duymaları için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Yıldırım, ailelerden de çocuklarını spor ve sanat dallarıyla buluşturmalarını istedi.

Ümraniye'nin sporda büyük bir ivme yakaladığını ifade eden Yıldırım, "Ümraniyespor TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmaya çok yakın. Kurduğumuz hentbol takımı 3. Lig'den 1. Lig'e çıktı, şimdi de Süper Lig'e yükselecek. Şu anda 850 lisanslı sporcumuz var. Amatör spor kulüplerine destek veriyoruz ve tesislere ve gençlere yatırım yaptıkça bu sayı da hızla artıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde de Spor Köyü'müzün hayata geçmesiyle önemli bir spor kenti haline geleceğiz. Uluslararası müsabakalarda bayrağımızı yükselteceğiz." diye konuştu.

Anadolu yakasının kültürel ihtiyacını karşılayacak proje

İstanbul'da geniş katılımlı bir kongre ya da kültürel etkinlik olması durumunda bunun Avrupa yakasındaki merkezlerde düzenlendiğini anlatan Yıldırım, Anadolu yakasında bu konuda önemli bir ihtiyacın bulunduğunu dile getirdi.

Bu konudaki proje çalışmalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a arz ettiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Anadolu yakasında içerisinde tiyatro, konser, sempozyum gibi birçok etkinliğin bir arada yapılabileceği çok amaçlı salonları barındıran bir merkeze ihtiyacımız var. Anadolu yakasında Adalar'la birlikte 14 ilçemiz var. Bu ilçelerimizin kendi kültür merkezleri ve salonları var ancak büyük çaplı etkinlikler için yeterli değil. Bir Haliç, Harbiye Kongre Merkezi gibi bir merkezimiz yok maalesef. Bu merkez için belirlediğimiz yeri de projeyi tamamladığımızda açıklayacağız. Projeyi hayata geçirdiğimizde sadece Ümraniye'mizin değil bütün bir Anadolu yakasının kültür ve sanat alanındaki ihtiyacını da karşılamış olacağız."

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuvarı ile yaptıkları anlaşma ile Müzik Akademisi kurduklarını hatırlatan Yıldırım, 13 enstrümanla yüzlerce gence farklı dallarda eğitim imkanı sağladıklarını aktardı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, ilçenin içinde birçok unsuru barındıran millet bahçeleri, Finans Kent, Spor Köyü ve Kültür ve Kongre Merkezi projelerinin de hayata geçmesiyle birlikte çehresinin değişerek sporun ve kültür sanatın önemli bir merkezi olacağını belirterek, şunları söyledi:

"İçindeki çeşitli fonksiyonlarla 1 milyon 300 bin metrekarelik aktif yeşil alan, Spor Köyü projemiz, kültür sanat havzası projemiz var. Finans Kent'in tamamlanmasıyla ilk etapta 40 bin, ilerleyen zamanda ise 70 bin kişilik çalışan gelecek. OSB ve küçük sanayi siteleriyle birlikte gündelik insan hareketliliği 1,5 milyon civarında. Biri aktif, ikisinin inşaatı süren 3 metro hattımızla önemli bir ulaşım aksına sahibiz. Ümraniye'miz cazip bir ilçe haline geliyor. Projelerin de tamamlanmasıyla daha da iyi noktalara gelecektir."