Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.
1 saat önce
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.
Ümraniye TEM
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:40 Kaynak: İHA
Bağlantı Yolu Kuzey Marmara
Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. - İSTANBUL
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