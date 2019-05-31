ÜMRANİYE TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI
9 dakika önce
Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.
Ümraniye TEM
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:06 Kaynak: DHA
Bağlantı Yolu Kuzey Marmara
Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu'nun bazı kesimleri bugün trafiğe açılıyor
Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı
Son Dakika! İstanbul'da bir otomobil, yolcu otobüsüne çarptı: 1 ölü, 15 yaralı
HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul tahminini açıkladı