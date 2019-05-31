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ÜMRANİYE TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI

9 dakika önce

Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.

ÜMRANİYE TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOBÜS KAZASI: 1 ÖLÜ, 15 YARALI, System.String[]

Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:06 Kaynak: DHA
Marmara, Ümraniye, TEM Otoyolu, Güncel
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