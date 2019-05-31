Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)
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ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:06 Kaynak: DHA
ÜMRANİYE TEM
Bağlantı Yolu Kuzey Marmara
Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
- İstanbul
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