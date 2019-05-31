Son Dakika Haberleri: Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)
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Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1)

8 dakika önce

ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı.

Ümraniye TEM Bağlantı Yolunda otobüs kazası: 1 ölü, 15 yaralı (1), System.String[]
ÜMRANİYE TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs devrildi. Otomobilin içindeki bir kişi hayatını kaybederken, otobüste bulunan 15 kişi ise yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 08:06 Kaynak: DHA
Marmara, TEM Otoyolu, Güncel
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