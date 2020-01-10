Ümraniye TEM'de karı kocanın öldüğü trafik kazasına ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye TEM'de karı kocanın öldüğü trafik kazasına ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika

Ümraniye TEM'de karı kocanın öldüğü trafik kazasına ilişkin 1 gözaltı

6 saat önce

Ümraniye TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosikletin savrularak otobüsün altında kalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Ümraniye TEM'de karı kocanın öldüğü trafik kazasına ilişkin 1 gözaltı, System.String[]

Ümraniye TEM Otoyolu'nda emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosikletin savrularak otobüsün altında kalması sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili minibüs sürücüsü gözaltına alındı.


Ümraniye TEM Otoyolu'nda iddiaya göre seyir halinde olan bir motosiklet emniyet şeridinde park halinde olan bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet o sırada seyir halinde olan İETT otobüsünün altına girdi. Motosiklette bulunan ve karı koca oldukları öğrenilen Çağan Çokcan ile Dilek Dereli Çokcan hayatını kaybetti. Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.


Soruşturma kapsamında yapılan kamera incelemesi sonucunda kazada kusuru bulunmayan otobüs şoförü savcının talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı.


Gerekli tedbirleri almadan arızalanan aracını park ettiği belirlenen minibüs şoförü ise gözaltına alındı. Şüphelinin yarın adliyeye çıkarılması bekleniyor. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 07:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ümraniye'de otobüsün çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü
Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
01:26 Okul bahçesinde oynayan öğrencilerin vücutlarında oluşan çürük ve yanıklar sağlık kuruluşları ile... - Son Dakika Haber
01:17 Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı - Son Dakika Haber
01:15 Osmangazi Köprüsünde 48 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika Haber
01:06 Park halindeki araç alev topuna döndü - Son Dakika Haber
01:03 TEM Otoyolu'nda üç otomobil birbirine girdi - Son Dakika Haber
01:00 Okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika Haber
00:27 Washington Post'tan çok konuşulacak iddia: ABD, Süleymani ile aynı gün bir İranlı komutanı daha öldürmeye çalıştı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 01:45:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ümraniye TEM'de karı kocanın öldüğü trafik kazasına ilişkin 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]