Son dakika haber... Ataşehir TEM'de otomobil yangını; Otoyol çift yönlü trafiğe kapatıldı

Murat KORKMAZ/ ATAŞEHİR TEM Otoyolu Çamlıca mevkiinde otomobil yangını nedeniyle otoyoldaki trafik çift taraflı olarak durduruldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Otoyol da çalışmaların ardından tekrar trafiğe açıldı.

Ataşehir, TEM Otoyolu'nun Çamlıca gişeler mevkii Edirne istikametinde giden Tahir Tatan'ın kullandığı 34 KTJ 22 plakalı otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede otomobilin tamamını alevler sararken, çevreden geçen vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Ekipler otoyoldaki trafiği çift yönlü kesti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil hurdaya döndü. Yangın nedeniyle her iki yönde de trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri tarafından kapanan trafik araç söndürüldükten sonra tekrar açıldı.