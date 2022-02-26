Son dakika haberi | ÜMRANİYE TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI - Son Dakika
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Son dakika haberi | ÜMRANİYE TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

26.02.2022 17:05

Son dakika haberine göre ÜMRANİYE TEM Otoyolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

ÜMRANİYE TEM Otoyolu Edirne istikametinde 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

Kaza saat 16.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde 1 TIR,1 minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada otomobillerden birinde bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı. Hafif şekilde yaralanan kişiye ambulansta ilk müdahalesi yapıldı. Kaza nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü "Önde bir kaza olmuş. Anlık fren yapınca zincirleme kaza oldu" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

-Kazaya karışan araçların görüntüsü-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü-Yaralının görüntüsü-Sürücüler ile röp-Önceki yaşanan kazadan görüntü-Trafik yoğunluğundan görüntü-Genel ve detay görüntüler


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TEM Otoyolu, Edirne, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ÜMRANİYE TEM'DE ZİNCİRLEME KAZA; TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI - Son Dakika


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