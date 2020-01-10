ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA KAMERA: 2 ÖLÜ (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA KAMERA: 2 ÖLÜ (2) - Son Dakika

ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA KAMERA: 2 ÖLÜ (2)

6 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi.

ÜMRANİYE TEM OTOYOLU'NDA FECİ KAZA KAMERA: 2 ÖLÜ (2), System.String[]

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden motosiklet, emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs sürücü frene basmasına rağmen motosiklet metrelerce aracın altında sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Olay yerinden görüntüler


TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:54 Kaynak: DHA
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