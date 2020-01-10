Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 2 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 2 ölü - Son Dakika

Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 2 ölü

6 saat önce

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi.

Ümraniye TEM Otoyolu'nda feci kaza kamerada: 2 ölü, System.String[]

TEM Otoyolu Ümraniye mevkiinde emniyet şeridindeki minibüse çarpan motosiklet savrularak özel halk otobüsünün altına girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada 2 kişi öldü.

Kaza, Ümraniye TEM Otoyolu, Elmalı Mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde giden motosiklet, emniyet şeridinde duran minibüse çarptıktan sonra yola savruldu. Bu sırada motosiklet, sağ şeritte ilerleyen özel halk otobüsün önüne devrildi. Otobüs sürücü frene basmasına rağmen motosiklet metrelerce aracın altında sürüklendi. Güvenlik kamerasına yansıyan feci kazada motosikletteki 2 kişi öldü. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanıyor.


TEM Otoyolu, Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:00 Kaynak: DHA
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