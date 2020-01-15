Ümraniye TEM otoyolunda araca silahla ateş açan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye TEM otoyolunda araca silahla ateş açan şüpheliler adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Ümraniye TEM otoyolunda araca silahla ateş açan şüpheliler adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Ümraniye TEM otoyolunda sıkıştırdıkları araca ateş açıp bıçakla saldırarak bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ümraniye TEM otoyolunda araca silahla ateş açan şüpheliler adliyeye sevk edildi, System.String[]

Ümraniye TEM otoyolunda sıkıştırdıkları araca ateş açıp bıçakla saldırarak bir kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan ikisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Ümraniye TEM otoyolunda geçtiğimiz gün yaşanan olayda, bir araç ile yolda ilerleyen şahıslar, lüks aracıyla ilerleyen Ş.E.E. ve beraberindeki G.E. adlı kişiyle tartışarak araca makas atıp çarptı. Şahıslar daha sonra aracı sıkıştırıp durdurdu ve araçtakilere art arda silahla ateş edip bıçakla saldırdı. Sürücü Ş.E.E.'yi yaralayan Medet A. P., Tolga B. ve Ezgi A. isimli şüpheli şahıslar aynı gün içerisinde Kartal ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Medet A.P. silahla ateş açtığını ve olayda kullandığı silahı da olay yerinde boş bir arsaya attığını kabul ederken, Tolga B. ise bıçakla yaralama olayının kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etti.


Şüphelilerden Medet A.P. ile Tolga B. adliyeye sevk edilirken, Ezgi A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - İSTANBUL

TEM Otoyolu, Ümraniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:09 Kaynak: İHA
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