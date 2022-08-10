ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 72 KİLOGRAM ESRAR 710 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 72 KİLOGRAM ESRAR 710 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

10.08.2022 13:44

ÜMRANİYE uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

ÜMRANİYE uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 kilogram 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Ümraniye'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığına dair ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, ihbarda bahsi geçen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan operasyonlarda buzdolabının içinde ve bir aracın gizli bölmelerinde toplam 72 kilo 200 gram esrar, 410 bin adet captagon hap, 300 bin adet ectasy hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan 1 Ağustos'tan bu yana yapılan operasyonlarda 104 kilo 899 gram uyuşturucu, 801 bin 519 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda bin 81 şüpheliye işlem yapılırken bunlardan 94'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul'da narkotik operasyonu: 72 kilo esrar ile yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi İstanbul'da narkotik operasyonu: 72 kilo esrar ile yüz binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi DEV KAZANLARDA KAYNATILAN AŞURELER 10 BİN KİŞİYE İKRAM EDİLDİ DEV KAZANLARDA KAYNATILAN AŞURELER 10 BİN KİŞİYE İKRAM EDİLDİ
Kaynak: DHA

Ümraniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 72 KİLOGRAM ESRAR 710 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: ÜMRANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 72 KİLOGRAM ESRAR 710 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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