ÜMRANİYE VE ATAŞEHİR'DE EVDEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

İstanbul'da son bir ay içerisinde 3 ayrı evden hırsızlık yapan 3 şüphelilerden ikisi yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmanlar giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

Ümraniye ve Ataşehir' de 18 Ekim ve 29 Ekim tarihleri arasında 3 ayrı evden hırsızlık meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının gerçekleştiği bölge ve apartmanların güvenlik kameralarını inceledi. Kimlikleri tespit edilen 3 şüpheliden Şahin A.(19) ve Ömer C.G.(20) 30 Ekim Çarşamba günü Ümraniye'de ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin şubedeki sorgusunda Şahin A.'nın 18 adet suç kaydı, Ömer C. G.'nin ise 16 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin girdikleri 3 evden cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 2 adet fotoğraf makinası, 28 adet kol saati ve ziynet eşyası çaldığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Şahin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ömer C.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer bir şüpheliyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Öte yandan şüphelilerin apartmanlara giriş çıkış yaptıkları anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin gözlük ve şapka takarak yüzleri gizlemeye çalıştıkları görüldü.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmana giriş anları

-Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları apartmandan ellerinde 2 çantayla çıkması

-Şüphelilerin yüzlerini gizleyerek uzaklaşma anı

(AKTÜEL)

-Şüphelilerin şube çıkışı