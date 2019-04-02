Ümraniye ve Ataşehir'de Oylar Yeniden Sayılacak
29 dakika önce
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Ümraniye ve Ataşehir'de oylar yeniden sayılacak.
AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Ümraniye
ve Ataşehir
'de oylar yeniden sayılacak.
İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. Beykoz
, Çekmeköy
, Fatih
, Çatalca
, Şile
, Bayrampaşa
ve Gaziosmanpaşa
ilçelerinin ardından Ümraniye ve Ataşehir'de de yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak. - İSTANBUL
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:57 Kaynak: İHA
AK Parti'den Seçim Sonuçlarına İlişkin Açıklama: Bu, Seçim Tarihin En Büyük Şaibelerinden Biri
Nihat Doğan'dan Takipçisine Sert Tepki: Yalancının Anasını Sevsinler mi?
AK Parti İzmir'de de Seçim Sonuçlarına İtiraz Etti
CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu: İmamoğlu'nun Oyu 4 Bin 960 Daha Artacak