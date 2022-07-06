Ümraniye'ye yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi - Son Dakika
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Ümraniye'ye yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi

06.07.2022 11:39

Ümraniye'ye yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdiİSTANBUL Ümraniye'de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

Ümraniye'ye yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi

İSTANBUL Ümraniye'de kağıt toplayıcılığı yapan yabancı uyruklu iki grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavga dönüştü. Çok sayıda kağıt toplayıcısının karıştığı kavga telefon kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Ümraniye'de Dudullu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kağıt toplayıcılığı yapan iki yabancı uyruklu grup arasında bölge paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Kağıt topladıkları bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia eden iki grup arasındaki tartışma, arkadaşlarının da bölgeye gelmesiyle büyüdü. Sokak ortasında çıkan kavga çevredeki vatandaşlar tarafından telefon kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kağıt toplayıcıları daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'ye yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ümraniye'ye yabancı uyruklu kağıt toplayıcılar birbirine girdi - Son Dakika
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