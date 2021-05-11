Ümraniyeli anneler ve bebekleri bu kabinlerde daha mutlu - Son Dakika

Ümraniye Belediyesi tarafından bir süre önce hizmete açılan Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri Ümraniyeli annelerden büyük ilgi görüyor. Kabine gelen anneler, klimalı ve hijyenik bir ortamda çocuklarını güvenle emzirip altlarını değiştirebiliyor.

Ümraniye'nin üç farklı noktasına yerleştirilen Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri; anne ve bebeklerin yanında, engelli vatandaşlara da hizmet veriyor. Şarj ünitesinde araçlarını şarj eden engelli vatandaşlar yollarına güven içerisinde devam edebiliyor. Kabinler ayrıca kitapseverler tarafından kitap paylaşım noktası olarak da kullanılabiliyor. Anneler kabinleri bebekleri 2 yaşına gelinceye kadar kullanabiliyor. İstanbul'da bir ilk olan Bebek Bakım ve Emzirme Kabinleri, Marmara Belediyeler Birliği tarafından verilen Altın Karınca Ödülleri'nde "Sosyal Hizmetler" kategorisinde ödüle layık görülmüştü.

Santral Meydanı, Dr. Sadık Ahmet Parkı ve Dudullu Kuleli Merkez Camii yanında bulunan kabinleri kullanabilmek için giriş kartına sahip olmak gerekiyor. Bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanmak isteyen vatandaşlar, kişiye özel kartlara sahip olmak için anne, baba ve bebek kimlik bilgileriyle birlikte Cahit Zarifoğlu Kültür Merkezi,Necip Fazıl Kültür Merkezi, Ümraniye Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 7. Kata başvurabilirler. - İSTANBUL