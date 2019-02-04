Son Dakika Haberleri: Ümraniyeli Sporculardan Büyük Başarı

Ümraniyeli Sporculardan Büyük Başarı

1 saat önce

Ümraniyeli Judo sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakalarına katılmaya hak kazanmak için düzenlediği İstanbul il Birinciliği Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

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Ümraniyeli Judo sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Anadolu Yıldızlar Ligi Müsabakalarına katılmaya hak kazanmak için düzenlediği İstanbul il Birinciliği Müsabakalarında büyük başarı elde etti.

Ümraniye Belediyesi İstiklal Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren judo takımı sporcuları, Sultanbeyli Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalarda 5 sporcu ile yarışarak 4 farklı kategoride madalya kazandı ve büyük başarı elde etti. Sporculardan; Yiğit Muhanmmet Dalkılıç birinci, Ömer Faruk Engin ile Murat Sönmez ikinci, Efe Bostan ise 3. olarak Mart ayında Kırklareli'nde yapılacak olan grup müsabakalarında İstanbul'u temsil etmeye hak kazandılar. Ümraniye Belediyesi sporun ve sporcunun destekçisi olmaya her daim devam edeceklerini açıkladı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:45 Kaynak: İHA

Ümraniye, İstanbul, Spor
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